ЦБА утвердил новые правила расчета и публикации индексов AZIR

БАКУ /Trend/ - Как известно, с 1 мая 2023 года на официальном сайте Центрального банка Азербайджана (ЦБА) началась ежедневная публикация индексов AZIR (Azerbaijan Interbank Rate).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, динамика индексов AZIR за последние два года свидетельствует о существовании активного межбанковского рынка необеспеченных денежных средств и об эффективном управлении ликвидностью в банковском секторе.

Индекс AZIR считается важным показателем для мониторинга трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики. В течение прошедшего периода решения, касающиеся количественных параметров инструментов денежной политики, в основном принимались на основе однодневного индекса AZIR. С ноября 2023 года однодневный индекс AZIR стал управляться в рамках процентного коридора, установленного Центральным банком, что свидетельствует о усилении процентного канала в проведении денежно-кредитной политики. Анализ показывает, что изменение индексов AZIR начинает оказывать влияние и на процентные ставки по депозитам и кредитам. Это означает, что заложены основы для использования индекса AZIR в качестве ориентирной процентной ставки для финансовых инструментов, включая кредиты и облигации.

ЦБА, проанализировав процессы, происходящие на межбанковском денежном рынке за прошедший период, а также с учетом передового международного опыта, в тесном сотрудничестве с экспертами Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) разработал и утвердил новые, более усовершенствованные правила расчета индекса AZIR.

Эти правила включают в себя ряд нововведений. В новой методологии предусмотрено исключение из расчетов десяти процентов сделок, заключенных по процентным ставкам, резко отличающимся от среднерыночных, как с наивысшими, так и с наименьшими значениями, чтобы не допустить необоснованной резкой волатильности индекса. Кроме того, новые правила предусматривают резервные расчетные планы на те дни, когда отсутствует необходимое количество или объем операций, что обеспечивает непрерывность публикации индекса AZIR. Новые правила также предусматривают расчет и публикацию накопленных (compounded) процентных ставок AZIR по различным срокам. В соответствии с новой методологией, накопленные процентные ставки AZIR за периоды в 30, 90 и 180 дней будут рассчитываться на основе ежедневно публикуемых ставок AZIR за соответствующий период. Поскольку эти индексы формируются на базе ежедневных процентных ставок за последние 30, 90 и 180 дней, их следует рассматривать как статистические показатели, отражающие среднюю динамику AZIR за указанные периоды.

Кроме того, на основе ежедневно публикуемой ставки AZIR планируется также публикация накопленного процентного растущего индекса, начиная с базовой даты — 1 ноября 2024 года. Этот индекс позволит участникам рынка рассчитывать накопленные процентные ставки AZIR для любых нестандартных референтных периодов. Ставка AZIR, которая будет рассчитываться на основе нового подхода, начнет публиковаться на официальном сайте Центрального банка с 15 мая 2025 года, говорится в информации ЦБА.

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