Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом

Экономика Материалы 15 мая 2025 14:05 (UTC +04:00)
В Азербайджане выросли пассажироперевозки ж/д транспортом

Читайте Trend в

Бести Мамед
Бести Мамед
Все материалы

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) перевезло за январь-апрель текущего года около 3 миллионов пассажиров, что на 16 процентов больше, чем за тот же период прошлого года..

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на АЖД.

Было отмечено, что в первом квартале 2025 года количество иностранных туристов, совершивших поездки этим видом транспорта, составило 8281 человек, что означает рост на 33 процента.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости