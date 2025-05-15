Назван объем транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум

В январе-апреле этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано на 2,2% газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 13,893 млрд кубометров газа.

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