Назван объем транспортировки газа по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум
В январе-апреле этого года по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум транспортировано на 2,2% газа меньше, чем за аналогичный период прошлого года. За отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 13,893 млрд кубометров газа.
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