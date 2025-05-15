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В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)

В мире Материалы 15 мая 2025 23:17 (UTC +04:00)
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - В рамках неформального саммита глав внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО в Анталье прошла трехсторонняя встреча министров иностранных дел Турции, США и Сирии.

Как сообщает Trend, переговоры с участием госсекретаря США Марка Рубио, главы МИД Турции Хакана Фидана и министра иностранных дел Сирии Асада аш-Шейбани состоялись в конгресс-центре NEST в районе Белек.

В ходе встречи Хакан Фидан призвал к отмене всех санкций, введённых против Дамаска, и подчеркнул важность сохранения стабильности в Сирии.

В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
В Анталье состоялась трехсторонняя встреча глав МИД Турции, США и Сирии (ФОТО)
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