Иран продолжает ядерные переговоры в рамках взаимного уважения - Эслами

БАКУ /Trend/ - Иран продолжает переговоры с США по поводу своей ядерной программы в рамках взаимного уважения и логики.

Об этом сказал 15 мая вице-президент, председатель Организации по атомной энергии Ирана Мохаммед Эслами в своем выступлении на 31-й иранской ядерной конференции в Тегеране, сообщает Trend.

По его словам, Иран всегда заявлял, что его ядерная деятельность должна быть официально признана и интересы Ирана должны быть обеспечены.

"Попытки уничтожить достижения Ирана посредством давления не дали результатов и не принесут результатов в будущем", - сказал он.

Отметим, что 12, 19 и 26 апреля состоялись три раунда переговоров между Ираном и США относительно ядерной программы Ирана. Обсуждения были организованы при посредничестве министра иностранных дел Королевства Оман Сайида Бадра Альбусаида и возглавлялись министром иностранных дел Сейедом Аббасом Арагчи и специальным представителем США по делам Ближнего Востока Стивом Уиткоффом. Первый и третий раунды обсуждений прошли в Маскате, столице Омана, а второй раунд — в Риме, столице Италии.