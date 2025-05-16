Добыча серебра в Азербайджане возросла
Фото: АЗЕРТАДЖ
Объем добычи серебра в январе–апреле текущего года в Азербайджане увеличился на 246,1 килограмма, или на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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