Добыча серебра в Азербайджане возросла

Фото: АЗЕРТАДЖ

Объем добычи серебра в январе–апреле текущего года в Азербайджане увеличился на 246,1 килограмма, или на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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