Иранская компания "Марун" обнародовала объем добытой нефти
В прошлом году компания впервые в Иране использовала технологию RO (Reverse Osmosis) для опреснения 20 тысяч баррелей сырой нефти.
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