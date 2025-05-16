ЕБРР о ходе реализации проектов в области ВИЭ на Западных Балканах (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) активизирует усилия по ускорению перехода к "зеленой" энергетике в странах Западных Балкан, сочетая масштабные инвестиции с широкой политической поддержкой и внедрением технологических инноваций.

Об этом в интервью Trend заявил региональный директор ЕБРР по Западным Балканам Маттео Коланджели.

"ЕБРР возглавляет процесс перехода к "зеленой" энергетике в регионе, применяя комплексный подход, который включает не только значительные вложения в возобновляемые источники энергии, но и более широкие инициативы по декарбонизации", - отметил он.

По его словам, на сегодняшний день банк направил более 1,35 миллиарда евро на поддержку проектов, обеспечивающих свыше 1 гигаватта мощности из возобновляемых источников энергии в регионе. Параллельно с этим ведется работа с правительствами стран над созданием благоприятной нормативно-правовой базы для привлечения дополнительных частных инвестиций.

"В Сербии и Албании мы оказываем поддержку в организации конкурентных и прозрачных аукционов по возобновляемым источникам энергии, - пояснил Коланджели. - Эти аукционы направлены на мобилизацию инвестиций частного сектора, выделение поддержки почти 1,6 ГВт солнечных и ветровых мощностей, а также ускорение внедрения возобновляемых источников энергии в целом".

Помимо электроэнергетики, важным направлением для ЕБРР остается декарбонизация систем централизованного теплоснабжения. "Это один из наших ключевых приоритетов в регионе", — подчеркнул Коланджели.

Флагманским проектом в этой сфере стал солнечно-тепловой комплекс в сербском городе Нови-Сад, на реализацию которого направлено 105 миллионов евро. "В рамках проекта будут применяться технологии крупномасштабного сезонного хранения тепла, тепловые насосы и системы преобразования электроэнергии в тепло. Всё это позволит сократить использование ископаемого топлива и улучшить качество воздуха", — сказал он, подчеркнув инновационный характер проекта и его экологическую значимость.

Отдельное внимание уделяется повышению энергоэффективности, в том числе в жилом и общественном секторе. Банк поддерживает проекты модернизации зданий с целью сокращения потребления энергии и повышения общей энергоэффективности.

"В настоящее время мы также готовим проект, ориентированный на многоквартирные дома. Он направлен на достижение максимального эффекта и поддержку перехода на систему оплаты, основанную на фактическом потреблении энергии", — добавил Коланджели.