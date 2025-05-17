Производство необработанной стали в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - В 1-м месяце текущего иранского года (21 марта -20 апреля 2025 г.) производство необработанной стали в Иране выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (20 марта -19 апреля 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, в 1-м месяце производство необработанной стали в Иране составило 3,31 миллиона тонн. В то время как за аналогичный месяц прошлого года в стране было произведено 3,16 миллиона тонн необработанной стали.

В отчете говорится, что в указанном месяце производство стальной продукции в Иране составило 1,81 миллиона тонн. Это на 2,1% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года. В аналогичном месяце прошлого года производство стальной продукции в стране составило 1,85 млн тонн.

В отчете отмечается, что в 1-м месяце в Иране было произведено 4,07 миллиона тонн губчатого железа. За указанный период производство губчатого железа выросло на 7% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. А за 1-й месяц прошлого года производство губчатого железа в стране составило 3,8 миллиона тонн.

За 1-й месяц в стране было произведено 6,25 млн тонн железорудных гранул. В указанном месяце производство железорудных гранул снизилось на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В 1-м месяце прошлого года производство железорудных гранул составило 6,34 млн тонн.

В отчете говорится, что в 1-м месяце производство железорудного концентрата составило 6,58 млн тонн. Производство железорудного концентрата выросло на 1,1% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В 1-м месяце прошлого года было произведено 6,5 млн тонн железорудного концентрата.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.

Добавим, что в прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) производство необработанной стали в Иране составило около 30,3 млн тонн. Производство необработанной стали в Иране снизилось на 5,7% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г. -19 марта 2024 г.).