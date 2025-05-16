В Азербайджане вносятся изменения в Устав внутренней службы ВС

БАКУ /Trend/ - Курсанты (за исключением гизиров, мичманов и военнослужащих, прослуживших сверх установленного срока) будут отпускаться из расположения специального учебного заведения, готовящего военные кадры, командиром роты только после принятия военной присяги.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об утверждении Устава внутренней службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно законопроекту, курсантов разрешат отпускать до 08:00 следующего учебного дня в будни и праздничные дни, не считающиеся рабочими днями.

Дисциплинированных курсантов 4-го и 5-го курсов, получивших успешную оценку по текущей аттестации, разрешат отпускать до 08:00 следующего учебного дня после окончания учебных занятий и часов самостоятельной подготовки также в другие дни, помимо вышеуказанных дней.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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