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Бесплатная дебетовая карта от Yelo Bank!

Экономика Материалы 16 мая 2025 16:27 (UTC +04:00)
Бесплатная дебетовая карта от Yelo Bank!

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Yelo Bank, учитывая многочисленные просьбы своих клиентов, сделал любимую карту Yelo Light бесплатной. Yelo Light — это многофункциональная дебетовая карта, которая предлагает кэшбэк и дополнительные возможности для заработка. Преимущества, которые делают Yelo Light особенной:

- Срок действия — 5 лет

- До 6% годовых на остаток по карте (в рамках акции, действующей до 30.05.2025),

- Высокий процент кэшбэка по выбранным категориям каждый месяц;

- Неограниченный кэшбэк до 30% в партнерской сети;

- Бесплатные переводы с карты на карту и снятие наличных в банкоматах Yelo;

- Также продолжают действовать особые привилегии, предоставляемые международными платёжными системами Visa и Mastercard.

Вы можете заказать карту Yelo Light онлайн и получить её с бесплатной доставкой. Чтобы заказать карту, перейдите по ссылке: http://bit.ly/4eTZ89I.

Интересуют банковские услуги, а также дебетовая карта? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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