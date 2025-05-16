Бесплатная дебетовая карта от Yelo Bank!

Yelo Bank, учитывая многочисленные просьбы своих клиентов, сделал любимую карту Yelo Light бесплатной. Yelo Light — это многофункциональная дебетовая карта, которая предлагает кэшбэк и дополнительные возможности для заработка. Преимущества, которые делают Yelo Light особенной:



- Срок действия — 5 лет

- До 6% годовых на остаток по карте (в рамках акции, действующей до 30.05.2025),

- Высокий процент кэшбэка по выбранным категориям каждый месяц;

- Неограниченный кэшбэк до 30% в партнерской сети;

- Бесплатные переводы с карты на карту и снятие наличных в банкоматах Yelo;

- Также продолжают действовать особые привилегии, предоставляемые международными платёжными системами Visa и Mastercard.



Вы можете заказать карту Yelo Light онлайн и получить её с бесплатной доставкой. Чтобы заказать карту, перейдите по ссылке: http://bit.ly/4eTZ89I.



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Yelo Bank – Яркий Банкинг!