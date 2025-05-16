В Губе захоронены останки военнослужащего, павшего шехидом 32 года назад

БАКУ /Trend/ - Останки шехида Первой Карабахской войны Эльшана Исамеддин оглу Арзуманова спустя 32 года захоронены в Губе.

Как сообщает Trend, на похоронах присутствовали члены семьи шехида, представители Исполнительной власти Губинского района, Губинского районного отделения Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, правоохранительных органов, районной общественности, а также гази и жители.

После церемонии прощания, организованной в доме, где Эльшан родился и вырос, его останки были захоронены на Аллее шехидов в Губе под звуки государственного гимна и залпового огня.

На похоронах прозвучал лозунг "Шехиды бессмертны, Родина неделима", были прочитаны молитвы за упокой душ шехидов. Трехцветный государственный флаг Азербайджана, которым был покрыт гроб, передан брату шехида.

Арзуманов Эльшан Исамеддин оглу родился 23 апреля 1974 года в городе Губа. В Первой Карабахской войне он героически сражался на кяльбаджарском направлении. Пропал без вести 5 апреля 1993 года во время ожесточенных боев за Муровдаг.

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