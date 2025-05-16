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В Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными (ФОТО)

Общество Материалы 16 мая 2025 17:20 (UTC +04:00)
В Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными (ФОТО)

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Рашид Гараев
Рашид Гараев
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки министерства обороны Азербайджана на 2025 год, в рамках мероприятий, проводимых совместно с Государственной службой по мобилизации и призыву на военную службу, в воинских частях начался очередной учебный сбор с привлечением группы военнообязанных, призванных из запаса.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, согласно программе, в одной из воинских частей ВМС были проведены практические занятия с военнообязанными, привлеченными к сбору.

"Участники отработали практические навыки по неполной разборке и сборке стрелкового оружия, состоящего на вооружении наших подразделений.

На очередном этапе военнообязанные выполнили практические стрельбы из стрелкового оружия.

В ходе учебного сбора военнообязанные также были обучены правилам оказания первой медицинской помощи, были отработаны методы эвакуации раненых с территории.

На сборе, проводимом в целях освоения тактико-технических характеристик и правил применения современного вооружения и военной техники, находящихся на вооружении армии Азербайджана, совершенствуются практические навыки, знания и умения военнообязанных, призванных из запаса, осваиваются новые военные знания",- говорится в информации ведомства.

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В Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными (ФОТО)
В Азербайджане проводятся практические занятия с военнообязанными (ФОТО)
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