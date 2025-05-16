С начала года к сертификационному экзамену в Азербайджане привлечены более 5 тыс. медицинских специалистов - министр

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации Указа Президента Азербайджанской Республики от 2009-го года специалисты, осуществляющие практическую медицинскую и фармацевтическую деятельность, раз в 5 лет должны проходить аттестацию.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая в Милли Меджлисе в ходе обсуждения проекта изменений в «Правила аттестации лиц, занимающихся лечебной или фармацевтической деятельностью или желающих заниматься этой деятельностью», представленного министерством в комитет по здравоохранению Милли Меджлиса.

По его словам, в 2024 году экзамен на получение сертификата сдали 18 502 медицинских работника. К началу 2025 года в стране работают 92 896 медицинских работников. Из них 35 233 — врачи и 57 663 — средний медицинский персонал.

«За первые четыре месяца текущего года к экзамену привлечены 5498 человек, и 91% из них успешно сдал экзамен с первой попытки. 95% из тех, кто не смог сдать с первой попытки, успешно сдали второй экзамен», - сказал министр.

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