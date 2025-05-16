Официальный Баку ответил на заявления Пашиняна

БАКУ /Trend/ - 15 мая премьер-министр Армении в интервью Общественному телевидению Азербайджана в Албании в очередной раз попытался ввести в заблуждение международную общественность в вопросе территориальных претензий, содержащихся в Конституции Армении, а также упразднения Минской группы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Хаджизаде в связи с заявлениями премьер-министра Армении, сделанными в интервью Общественному телевидению.

"Неоспоримым фактом является то, что для армянской стороны выражение поддержки территориальной целостности в международных договорах не имеет никакого значения. Чтобы убедиться в этом, уместно напомнить о процессе присоединения Армении к Алматинской декларации и о том, как грубо она нарушила это соглашение. Всем известно о существовании действующих законодательных актов, направленных против признания Карабаха частью Азербайджана.

Попытка премьер-министра аргументировать свои утверждения ссылкой на пункт в конституции о приоритете международных договоров, к которым присоединилась и которые ратифицировала Армения, над внутренними законами, так же полностью необоснованна. Для доказательства обратного достаточно рассмотреть статью 5 конституции Армении (иерархия правовых норм). Согласно этой статье, конституция Армении обладает высшей юридической силой, и пункт о приоритете международных договоров, на который ссылается премьер-министр, не имеет отношения к конституции. Кроме того, хорошо известно, что даже герб Армении, на который есть ссылка в конституционной статье 21, отражает территориальные претензии к соседним с Арменией государствам. Таким образом, вне зависимости от того, к каким соглашениям присоединяется Армения, она всеми силами старается сохранить в своей конституции положение, направленное против территориальной целостности Азербайджана.

Вместе с тем, никто не забыл, как параллельно с согласованием соответствующего положения о поддержке территориальной целостности в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося с октября 2022 года, руководство Армении до сентябрьских антитеррористических мер 2023 года продолжало поддерживать так называемый режим и легитимизировать его.

Также, ссылаясь на территориальную целостность на основе границ 1991 года и Алматинской декларации, армянской стороне было бы лучше дать объяснение, почему последние 35 лет она не соблюдала эти карты и соглашения, отказалась принять границы, отраженные на советских картах.

В дополнение к вышесказанному, достаточно напомнить премьер-министру, который часто ссылается на решения Конституционного суда Армении, что армянская сторона не отказалась от претензий так называемой “Западной Армении” еще в январе 2010 года, когда Конституционный суд представил подробное обоснование относительно соответствия Протоколов о нормализации отношений с Турцией Конституции Армении и что та же логика и подход были применены Судом в его решении от 26 сентября 2024 года относительно соответствия положений комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией Конституции Армении. Примечательно, что характеристика преамбулы и, как следствие, Декларации независимости в решении Суда как “основополагающих принципов армянской государственности”, объявляющая их непреложными положениями, демонстрирует степень угрозы, исходящей от претензий Армении на территории Азербайджана.

Логика Пашиняна, которая заключается в игнорировании проблем, показывает, что эта страна не заинтересована в устойчивом мире и пытается сохранить запасной вариант для возобновления агрессии против Азербайджана в будущем. Попытки Армении противостоять официальному упразднению Минской группы и стремление увязать процесс с мирным соглашением демонстрируют наличие скрытой повестки против Азербайджана.

Всё это ещё раз доказывает, что внесение изменений в конституцию Армении, содержащей прямые угрозы национальной безопасности Азербайджана, являются ключевым условием для установления мира, и требовать это - законное право Азербайджана", - отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД.

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