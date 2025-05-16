Туркменистан усиливает диалог с Россией и исламским миром на площадке KazanForum

АШХАБАД /Trend/ - Сегодня начинается рабочий визит Национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Татарстан, где он примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", передает Trend со ссылкой на МИД страны.

В последние годы туркмено-татарстанское сотрудничество демонстрирует устойчивую динамику роста, охватывая ключевые отрасли — экономику, торговлю, транспорт. Перспективными направлениями являются аграрный сектор, пищевая и перерабатывающая промышленность.

Отношения Туркменистана с Татарстаном стали важной составляющей углубления стратегического партнёрства между Туркменистаном и Российской Федерацией. В рамках визита запланированы встречи Национального лидера с руководством России, что придаёт дополнительное значение поездке.

С каждым годом участие Туркменистана в KazanForum вызывает все больший интерес, отражая рост авторитета страны в исламском мире. Инициативы Туркменистана в рамках Исламского банка развития и Исламской организации по вопросам продовольственной безопасности находят поддержку международного сообщества. Туркменистан открыт к обмену позитивным опытом и готов к активному диалогу с партнерами на площадке форума.

Эксперты также отмечают высокое качество туркменской продукции, соответствующее международным стандартам. В этой связи неудивительно, что экспорт из Туркменистана в Россию демонстрирует стабильный рост. Успешная презентация туркменской экспозиции в Казани создаёт хорошие условия для расширения деловых связей не только с Россией, но и с другими странами-участниками форума.

Визит делегации Туркменистана во главе с Национальным лидером в Казань станет важным этапом в развитии туркмено-российских отношений, а также будет способствовать укреплению связей с государствами исламского мира, создавая новые возможности для конструктивного и взаимовыгодного партнерства.