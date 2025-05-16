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В Баку проходит II Форум агрономов (ФОТО)

Экономика Материалы 16 мая 2025 10:55 (UTC +04:00)
В Баку проходит II Форум агрономов (ФОТО)

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Баку в рамках государственно-частного партнерства начал свою работу II Форум агрономов.

Как сообщает в пятницу Trend, Форум проходит в рамках последнего дня 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки ("Caspian Agro") и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности ("InterFood Azerbaijan").

В форуме принимают участие начальник отдела организации и мониторинга растениеводства министерства сельского хозяйства Азербайджана Сеймур Сафарли, заместитель председателя Агентства аграрных услуг Анар Азимов, а также представители различных компаний.

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В Баку проходит II Форум агрономов (ФОТО)
В Баку проходит II Форум агрономов (ФОТО)
В Баку проходит II Форум агрономов (ФОТО)
В Баку проходит II Форум агрономов (ФОТО)
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