В бакинском суде представлен отчет международной правозащитной организации о преступлениях армянской армии

БАКУ /Trend/ - На продолжившемся сегодня в Бакинском военном суде судебном процессе были изучены документы международной правозащитной организации, отражающие жестокое нападение вооруженных сил Армении на азербайджанские территории в 1993 году и убийства гражданского населения.

Как сообщает Trend, в отчете отмечается, что армянская армия изгнала мирное азербайджанское население со всех захваченных ею территорий в Карабахе, брала людей в заложники и расстреливала их, когда они пытались спастись бегством.

В отчете организации также приводятся сведения о масштабных грабежах и уничтожении имущества гражданского населения, говорится о захвате Агдама армянской армией в июле 1993 года и разграблении города.

В отчете рассматривается участие вооруженных сил Армении в боевых действиях в Карабахе. Подчеркивается, что мирное население Азербайджана подвергалось неизбирательным обстрелам и бомбардировкам, что привело к его вынужденному переселению. В документе отмечено: «Мирные жители брались в заложники, их имущество грабилось и сжигалось».

Кроме того, в отчете указано, что в тот период Республика Армения грубо нарушала Женевские конвенции, совершая военные преступления. Отмечаются случаи нарушения армянской армией правил ведения войны, совершения военных преступлений.

В документе также приводятся сведения о ненадлежащем обращении с военнопленными и их убийствах.

Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

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