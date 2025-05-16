В Азербайджане увеличилось производство мазута

В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено на 54,1 тыс. тонн больше мазута, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 мая текущего года запасы готовой продукции составили 0,8 тыс. тонн.

Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться