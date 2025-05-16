В Азербайджане увеличилось производство мазута
В январе-апреле этого года в Азербайджане было произведено на 54,1 тыс. тонн больше мазута, чем за аналогичный период прошлого года. По состоянию на 1 мая текущего года запасы готовой продукции составили 0,8 тыс. тонн.
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