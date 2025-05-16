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Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного соглашения - Кая Каллас

Политика Материалы 16 мая 2025 12:13 (UTC +04:00)
Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного соглашения - Кая Каллас
Фото: Кая Каллас/X

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ТИРАНА /Trend/ - Азербайджан и Армения очень близки к подписанию мирного соглашения.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кая Каллас заявила журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Я уже посетила Азербайджан и скоро также поеду в Армению. Стороны очень близки к подписанию соглашения. Это в интересах всех, чтобы оно было подписано, и в регионе стало на один конфликт меньше", - сказала она.

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