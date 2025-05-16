Германия рассматривает новые проекты сотрудничества с Азербайджаном в сельском хозяйстве - Симон Шиллер

БАКУ /Trend/ - Германия рассматривает новые проекты сотрудничества с Азербайджаном в сельскохозяйственном секторе, как и во многих других областях.

Об этом в пятницу сказала Trend представитель Федеративного министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии Симона Шиллер в кулуарах 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По ее словам, Германия заинтересована в расширении двустороннего сотрудничества с Азербайджаном в широком спектре направлений.

"На мой взгляд, у Германии, как и в других сферах, есть перспективные проекты взаимодействия с Азербайджаном и в сельскохозяйственном секторе. В частности, можно отметить транспортировку новых технологических установок, разработку строительных программ и другие инициативы.

В ходе четырехдневной выставки, проходящей в Баку, мы получили возможность представить участникам наши упаковочные, кондитерские, охлаждающие, режуще-обрезные и насосные технологии.

Мы верим, что благодаря этой выставке удастся достичь множества взаимовыгодных соглашений", - добавила она.

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