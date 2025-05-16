Названо число пользователей в Азербайджане, использующих интернет со скоростью выше 100 Мбит/с
В Азербайджане значительно выросло количество пользователей высокоскоростного интернета благодаря переходу с устаревшей DSL-системы на современную оптоволоконную технологию. Это позволило обеспечить стабильное и быстрое подключение практически всем домам и бизнес-объектам, включая сельские районы. Развитие инфраструктуры сопровождалось снижением цен и улучшением качества связи. Реализация проекта "Онлайн Азербайджан" сыграла ключевую роль в устранении цифрового неравенства и стимулировании цифровой экономики.
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