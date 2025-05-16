Названо число отелей на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В настоящее время к услугам туристов 4 отеля в Шуше, 10 - Ханкенди, 2 - в Агдамском районе и по 1 в Зангиланском и Лачинском районах.

Об этом Trend сообщили в Азербайджанском агентстве по туризму.

Было отмечено, что для организации отдыха туристов, посещающих освобожденные от оккупации города и районы, функционируют гостиницы и объекты общественного питания. Государственное агентство по туризму продолжает работу по созданию туристической инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях.

Для эффективной организации досуга населения в парке, созданном вокруг водохранилища в поселке Суговушан в октябре 2023 года, проложены пешеходные дорожки вдоль набережной, установлены скамьи, беседки, игровая площадка для детей, спортивные сооружения. В парке площадью 7,5 га также созданы туристический информационный центр, кафе, плавучая эстакада, автостоянка для транспортных средств.

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