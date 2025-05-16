В Азербайджане руководители структурных подразделений органов дознания наделяются новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - Руководителей структурных подразделений органов следствия и дознания предлагается наделить соответствующими полномочиями в целях предупреждения существенного замедления производства по уголовным делам.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в законопроекте о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, который был обсужден сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Так, начальник следственного отдела (отделения, управления) (в случае отсутствия начальника - заместитель начальника), осуществляющий все полномочия следователя, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению следователем обязанностей, установленных настоящим Кодексом (смерть, тяжелая болезнь и т.п.), а также в случае установления существенного затягивания производства по уголовному делу вследствие непринятия следователем своевременных мер по раскрытию и расследованию преступления в рамках контроля, осуществляемого в соответствии с настоящим Кодексом, передает уголовное дело в производство другого следователя, направив об этом письменное уведомление прокурору, осуществляющему процессуальное руководство предварительным расследованием.

Кроме того, руководитель специализированного органа дознания, в случае возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению дознавателем обязанностей, установленных настоящим Кодексом (смерть, тяжелое заболевание и т.д.), а также при установлении в рамках осуществляемого в соответствии с настоящим Кодексом надзора того, что дознаватель не предпринял своевременные меры для раскрытия и расследования преступления, в результате чего производство по уголовному делу было значительно затянуто, может передать уголовное дело в производство другого дознавателя, уведомив в письменной форме прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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