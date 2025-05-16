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Генсекретарь Совета Европы проведет переговоры с Баку и Ереваном по поводу мирного договора

Политика Материалы 16 мая 2025 12:40 (UTC +04:00)
Генсекретарь Совета Европы проведет переговоры с Баку и Ереваном по поводу мирного договора

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ТИРАНА /Trend/ - Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе проведет переговоры с Баку и Ереваном по поводу мирного договора.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом Ален Берсе заявил журналистам накануне Шестого саммита Европейского политического сообщества, который состоится 16 мая в Тиране.

"Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном очень важны. В следующем месяце я проведу переговоры как с Арменией, так и с Азербайджаном. Нам нужно работать вместе, чтобы принять наилучшие возможные решения для стабильности в регионе", - сказал он.

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