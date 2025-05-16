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На месте бывшего ТЦ "Диглас" в Баку будет построен новый торговый центр

Общество Материалы 16 мая 2025 11:53 (UTC +04:00)
На месте бывшего ТЦ "Диглас" в Баку будет построен новый торговый центр

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В Баку, в Низаминском районе по адресу проспект Гара Гараева, 239, где ранее находился торговый центр "Диглас", планируется строительство нового торгового центра.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана.

"10 декабря 2024 года Главным управлением по архитектуре и градостроительству города Баку при Государственный комитет по градостроительству и архитектуре было выдано разрешение на строительство нежилого объекта - торгового комплекса общей площадью 3200 м².

Согласно утверждённой проектной документации, здание будет пятиэтажным и предназначено для коммерческого использования. Все необходимые разрешительные процедуры выполнены в полном соответствии с действующими градостроительными нормами и законодательством Азербайджанской Республики",- говорится в информации Госкомитета.

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