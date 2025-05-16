Минздрав Азербайджана представил новую концепцию непрерывного профразвития

БАКУ /Trend/ - Постоянное профессиональное развитие медицинских работников считается необходимым условием обеспечения эффективности, безопасности и качества системы здравоохранения.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев, выступая в Милли Меджлисе в ходе обсуждения проекта изменений в «Правила аттестации лиц, занимающихся лечебной или фармацевтической деятельностью или желающих заниматься этой деятельностью», представленного в комитет по здравоохранению министерством.

По словам Т.Мусаева, новая концепция, представленная министерством здравоохранения, позволяет специалистам постоянно быть в курсе доказательной медицины, современных технологий и протоколов лечения.

«Постоянное профессиональное развитие, улучшая качество принятия клинических решений и диагностики, повышает уровень медицинской помощи, оказываемой гражданам», — отметил министр.

Он также сообщил, что с этой целью подготовлен соответствующий проект изменений в закон «Об охране здоровья населения».

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