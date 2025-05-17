Израиль пригрозил ликвидацией лидера хуситов в Йемене

БАКУ /Trend/ - Израиль продолжит наносить удары по Йемену в ответ на атаки повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего в Йемене, и готов ликвидировать его лидера Абдулмалика аль-Хуси.

Как передает Trend, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети X.

Он напомнил, что ранее израильские солдаты нейтрализовали главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и лидера этого движения Яхью Синвара, генерального секретаря партии «Хезболла» Хасана Насраллу и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

"Мы найдем и уничтожим Абдулмалика аль-Хути в Йемене. Мы будем защищаться от любого врага собственными силами", - сообщил министр.