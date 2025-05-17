Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Израиль пригрозил ликвидацией лидера хуситов в Йемене

Израиль Материалы 17 мая 2025 02:11 (UTC +04:00)
Израиль пригрозил ликвидацией лидера хуситов в Йемене

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Израиль продолжит наносить удары по Йемену в ответ на атаки повстанческого движения «Ансар Аллах» (хуситы), действующего в Йемене, и готов ликвидировать его лидера Абдулмалика аль-Хуси.

Как передает Trend, об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети X.

Он напомнил, что ранее израильские солдаты нейтрализовали главу военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммеда ад-Дейфа и лидера этого движения Яхью Синвара, генерального секретаря партии «Хезболла» Хасана Насраллу и главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию.

"Мы найдем и уничтожим Абдулмалика аль-Хути в Йемене. Мы будем защищаться от любого врага собственными силами", - сообщил министр.

Лента

Лента новостей

Читать все новости