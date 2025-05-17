Всемирный банк выделит Узбекистану $100 млн на интеграцию «зелёной» энергии в энергосистему

ТАШКЕНТ /Trend/ - Всемирный банк одобрил льготный кредит в $100 млн Узбекистану на реализацию программы по интеграции возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в распределительные сети и повышению надежности электроснабжения, передает Trend.

Согласно информации, ещё $50 млн будет выделено АО «Региональные электрические сети» из собственных средств.

Сообщается, что это первый проект в Узбекистане, реализуемый по механизму Program-for-Results (PforR), предусматривающему финансирование при достижении конкретных результатов.

Программа предусматривает строительство и модернизацию 6 000 км ЛЭП, установку 1 200 трансформаторов, подключение 150 000 «умных» счётчиков и внедрение 4 000 концентраторов данных. Кроме того, ожидается проведение институциональных реформ и повышение доли женщин в отрасли.

Общий объём инвестиций в модернизацию сетей до 2030 года оценивается в $3 млрд. Всемирный банк рассчитывает на участие других международных партнёров.