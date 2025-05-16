Азербайджан и Беларусь обсудили сотрудничество в области военной медицины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась двусторонняя встреча представителей медицинских служб министерств обороны Азербайджана и Беларуси на тему "Сотрудничество в сфере военной медицины".

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на министерство оброны Азербайджана.

"Белорусской делегации был представлен брифинг об организации медицинской службы в Азербайджанской Армии, а также о военно-медицинском обеспечении.

Гости посетили Главный клинический госпиталь министерства обороны, Центральную военную поликлинику, Центральную стоматологическую поликлинику, Военно-медицинский факультет, Центр судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии, а также дом отдыха министерства обороны.

Делегации двух стран провели подробный обмен мнениями по вопросам сотрудничества в области военной медицины и по другим темам, представляющим взаимный интерес",- говорится в информации ведомства.

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