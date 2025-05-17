Иранская компания "Южный Парс" увеличит переработку газа

БАКУ /Trend/ - В предстоящий зимний сезон к объему переработки насыщенного газа в иранской компании "Южный Парс" добавится 10–15 миллионов кубометров в сутки.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор газовой компании "Южный Парс" Гуламаббас Хоссейни в интервью местным СМИ в рамках 29-й Международной выставки нефти, газа, нефтепереработки и нефтехимии в Иране.

По его словам, в связи с этим на перерабатывающих заводах газовой компании "Южный Парс" будут проведены капитальные ремонтные работы, завершение которых запланировано до конца сентября.

Хоссейни добавил, что в настоящее время компания перерабатывает около 600 миллионов кубометров газа в сутки, обеспечивая 73% газоснабжения страны.

Представитель компании также отметил, что в прошедшем иранском году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) компания переработала на 3,5 миллиарда кубометров газа больше по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 по 19 марта 2024 года).

Следует отметить, что в компании "Южный Парс" перерабатывается насыщенный газ, добываемый на газовом месторождении "Южный Парс". Ежедневно на переработку поступает 650 миллионов кубометров насыщенного газа, из которых 580 миллионов кубометров направляется в газораспределительную сеть страны. Также ежедневно производится 780 тысяч баррелей газового конденсата, 15 тысяч тонн этана, 15 тысяч тонн пропана, 10 тысяч тонн бутана и 2,5 тысячи тонн серы.

Добавим, что газовое месторождение "Южный Парс" (в Катаре - "Северный купол") является совместным месторождением Ирана и Катара. По оценкам, запасы газа на месторождении составляют 51 триллион кубометров, из которых возможно извлечение 36 триллионов кубометров. Доля Ирана на этом месторождении составляет 14 триллионов кубометров газа и 18 миллиардов баррелей газового конденсата.