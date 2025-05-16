ЗАО АЖД представило новшество в рамках стратегии цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), входящее в состав Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON Holding), в рамках стратегии цифровой трансформации внедрило очередное нововведение.

Как сообщили Trend в ЗАО, портал электронных услуг АЖД успешно интегрирован с системой единой цифровой идентификации страны – digital.login. Это нововведение позволяет пользователям осуществлять вход в портал быстрее, безопаснее и удобнее. Теперь для доступа к услугам портала пользователи могут использовать уже существующие средства идентификации – SİMA İmza, Asan İmza, SİMA Token (электронная подпись), идентификационный номер и электронную подпись BSXM.

Основные преимущества интеграции:

- простой и быстрый вход – нет необходимости повторной регистрации;

- повышение безопасности – используются подтвержденные государством средства идентификации;

- экономия времени – ускоряется процесс подачи обращений и запросов;

- совместимость с государственными системами – появляется возможность интеграции с порталом MyGov и другими государственными платформами.

Отметим, что проект реализован в рамках сотрудничества с Агентством инноваций и цифрового развития и вносит важный вклад в развитие системы "цифрового правительства" в Азербайджане. В то же время это нововведение позволяет расширить спектр онлайн-услуг, предоставляемых по принципу «единого окна».

Напомним, что недавно запущенный портал электронных услуг АЖД (https://portal.ady.az/) нацелен на повышение операционной эффективности, улучшение качества обслуживания граждан и бизнес-клиентов и обеспечивает более удобное, современное, прозрачное и инновационное предоставление железнодорожных услуг. Портал продолжит развиваться как основная платформа, обеспечивающая гражданам возможность отправлять заявки и получать другие услуги в онлайн-формате.

АЖД, в соответствии со своей стратегией цифровизации, продолжит реализацию новых проектов в направлении цифровизации услуг с целью сокращения бумажного документооборота и тем самым предотвращения нанесения ущерба окружающей среде. К этому относится множество процессов, от продажи билетов до отслеживания грузоперевозок, от систем безопасности до обмена информацией в режиме реального времени.

В этом контексте цифровизация вносит важный вклад не только в технологическое обновление АЖД, но и в трансформацию бизнес-модели, формирование клиентоориентированного подхода и ускорение интеграции с глобальными железнодорожными сетями. Этот процесс, наряду с повышением конкурентоспособности железной дороги, закладывает основу для укрепления транспортно-логистического потенциала страны.

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