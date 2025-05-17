Кыргызстан и Китай обсудили расширение сотрудничества в сфере грузоперевозок

БИШКЕК /Trend/ - Министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Абсаттар Сыргабаев провел встречу с главой министерства транспорта Китая Лю Вэем в рамках II заседания министров транспорта «Центральная Азия – Китай», сообщили в министерстве, передает Trend.

Как сообщили в министерстве, Сыргабаев подчеркнул рост грузоперевозок между Кыргызстаном и Китаем и предложил обменяться дополнительными разрешениями. Стороны также обсудили разработку Соглашения о международном автомобильном сообщении и существующие трудности при транспортировке крупных грузов.

Лю Вэй выразил готовность рассмотреть озвученные предложения и принять меры для их решения.