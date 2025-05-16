ООН приветствует переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле

БАКУ /Trend/ - ООН приветствует прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

Как передает Trend, об этом сказала заместитель представителя Генерального секретаря ООН Стефани Трембле.

"Мы приветствуем сегодняшние переговоры, первые прямые переговоры за три года, включающие потенциальное прекращение огня и масштабный обмен пленными", - сказала она.

Трембле добавила, что ООН отмечает важную роль Турции и США в проведении этих обсуждений и надеется, что этот процесс приведет к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня на Украине.