Международный музыкальный конкурс Florida Keys посвящен 140-летию Узеира Гаджибейли

БАКУ /Trend/ - Традиционно организуемый в США IX Международный музыкальный конкурс Florida Keys на сей раз посвящен 140-летнему юбилею гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в конкурсе могут принять участие музыканты – профессионалы и любители различных возрастных групп. В первую очередь кандидаты должны зарегистрироваться на сайте конкурса и отправить организаторам исполняемые произведения в видеоформате. Победителей по различным номинациям определит жюри в составе известных исполнителей и преподавателей. Выбранные участники выступят в ноябре этого года на гала-концерте в Карнеги-холл в Нью-Йорке. Кроме того, некоторые победители смогут выступить перед широкой европейской аудиторией.

Гала-концерт будет организован Азербайджано-американской культурной ассоциацией Флориды при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой.

Отметим, что конкурс, учрежденный в честь видного азербайджанского композитора Джовдета Гаджиева, проводится ежегодно. Учредители конкурса – директор комитета образования и культуры Азербайджано-американской культурной ассоциации, функционирующей в американском штате Флорида, Парвин Мурадова (дочь известных деятелей искусства Джовдета Гаджиева и Амины Дильбази), Кай Ланг, Вивьен Фанг Лю и президент Азербайджано-американской ассоциации культуры Тохфа Эминова. Цель конкурса заключается в выявлении молодых талантов, оказании поддержки их развитию, а также пропаганде нашей богатой музыкальной культуры.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по ссылке: https://www.floridakeyscompetition.com/