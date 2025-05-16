БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Перечень потенциально опасных объектов".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Данным документом определяются объекты, имеющие источники радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывоопасные и другие потенциально аварийно-опасные сооружения, установки и оборудование.

С полным перечнем потенциально опасных объектов можно ознакомиться по ссылке.

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