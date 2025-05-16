Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане утвержден перечень потенциально опасных объектов

Общество Материалы 16 мая 2025 17:33 (UTC +04:00)
В Азербайджане утвержден перечень потенциально опасных объектов

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден "Перечень потенциально опасных объектов".

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Данным документом определяются объекты, имеющие источники радиоактивного и ионизирующего излучения, взрывоопасные и другие потенциально аварийно-опасные сооружения, установки и оборудование.

С полным перечнем потенциально опасных объектов можно ознакомиться по ссылке.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости