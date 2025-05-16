В парламенте Азербайджана обсудили законопроект "О теплоснабжении"

БАКУ /Trend/ - Цены (тарифы) в секторе теплоснабжения должны обеспечивать развитие данного сектора, полностью покрывая обоснованные затраты субъектов теплоснабжения. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения, которые регулируются государством, будут регулироваться в соответствии с законом "О регулируемых ценах".

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О теплоснабжении", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, цены (тарифы) на продукцию, цены (тарифы) на которую в секторе теплоснабжения не регулируются, за исключением продукции, поставляемой субъектами естественных монополий, будут определяться договорами, заключаемыми между сторонами. Регулятор будет контролировать эти цены.

Потери, которые должны быть учтены при определении цен (тарифов) в секторе теплоснабжения, будут исчисляться в соответствии с порядком, предусмотренным данным законом (этот пункт вступит в силу с 1 июля 2028 года).

Плата за регулирование будет выплачиваться регулирующему органу производителями, распределителями и продавцами тепловой энергии. Размер и порядок оплаты будет определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, по согласованию с органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти, и эта сумма будет перечислена на счет органа (учреждения), определяемого соответствующим органом исполнительной власти, до 1 июля 2028 года.

До 1 июля 2028 года цены (тарифы) в секторе теплоснабжения будут регулироваться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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