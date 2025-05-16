В Азербайджане усиливаются меры по обеспечению безопасной эксплуатации тепловых объектов

БАКУ /Trend/ - Субъекты теплоснабжения при проведении строительно-монтажных, эксплуатационных и ремонтных работ должны соблюдать правила техники безопасности, осуществлять технические, организационные и иные мероприятия, направленные на снижение вредного и опасного воздействия строящихся и эксплуатируемых установок.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О теплоснабжении", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

Согласно проекту, тепловые установки, предназначенные для производства и распределения тепла, должны соответствовать требованиям, установленным техническими нормативными правовыми актами.

Вокруг тепловых сетей будут определены охранные зоны в целях обеспечения защиты тепловых сетей, создания условий для их эксплуатации и предотвращения повреждений, а также обеспечения безопасности жизни и здоровья людей. В охранных зонах сетей могут проводиться хозяйственные работы, не запрещенные нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики. Площадь охранных зон и требования к ведению хозяйственных работ на этих территориях будут определяться органом (учреждением), определяемым соответствующим органом исполнительной власти.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!