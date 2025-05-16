В Азербайджане вносятся изменения в закон для оперативного расследования хищения денег с банковских карт

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане следственные действия по фактам хищения денежных средств с банковских карт граждан будут проводиться без промедления.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Отмечается, что изменения предлагаются с целью повышения оперативности расследования по фактам преступлений, связанных с хищением денежных средств с банковских карт граждан, совершаемых в последнее время с использованием современных информационных технологий.

Согласно действующему законодательству, следственные действия, связанные с получением информации, составляющей личную, семейную, государственную, коммерческую или профессиональную тайну, включая сведения о финансовых операциях, состоянии банковских счетов и уплате налогов, могут проводиться только на основании решения суда. Такое решение принимается на основании мотивированного ходатайства следователя и представления прокурора, осуществляющего процессуальное руководство досудебным расследованием.

Согласно предлагаемому изменению, в случаях, когда проведение данного следственного действия необходимо осуществить безотлагательно, мотивированное ходатайство следователя будет рассмотрено судом в течение 24 часов с момента его поступления.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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