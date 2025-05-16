Подготовка врачей в резидентуре ведется по 56 специальностям - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - С 2011 года в Азербайджане введена резидентура - высшая ступень очного медицинского образования. В настоящее время подготовка врачей в рамках резидентуры ведётся по 56 специальностям.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр здравоохранения Теймур Мусаев, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламенте) Азербайджана в ходе обсуждения проекта изменений в "Правила аттестации лиц, занимающихся лечебной или фармацевтической деятельностью или желающих заниматься этой деятельностью".

Министр сообщил, что продолжительность обучения по программам резидентуры составляет от 2 до 5 лет в зависимости от специальности. По его словам, согласно Постановлению Кабинета Министров от 21 ноября 2013 года, лица, обучающиеся по государственному заказу в резидентуре, обязаны работать в государственных учреждениях здравоохранения в течение трех лет по направлению Минздрава.

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