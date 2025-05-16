Закон бумеранга с креативными азербайджанскими звездами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Бумеранг - деревянная метательная палица, способная возвращаться к бросившему ее, в прошлом был боевым и охотничьим оружием у многих народов мира. Выражение "закон бумеранга" подразумевает, что все действия, совершённые кем-либо, рано или поздно возвращаются к нему, подобно бумерангу. Совершил добро - получишь благодарность, поступил подло - ответная реакция будет соответствующей.

Этой мысли и посвятили свой новый клип два ярких и энергичных представителя эстрадной сцены - народная артистка Азербайджана Ройя Айхан и хитмейкер, певец, композитор и телеведущий Мурад Ариф, сообщает Trend Life.

Представленная ранее в соцсетях композиция "Бумеранг" сразу же стала хитом. С момента, как артисты опубликовали тизер песни на своих страницах в TikTok, в течение нескольких дней в связи с композицией были сняты сотни видео, а сама песня официально стала трендом на платформе.

Оригинальная подача, необычные реакции на музыкальные фрагменты, креативный монтаж и танцевальный челлендж сделали "Бумеранг" настоящим хитом, который завоевал сердца зрителей. Музыка и текст песни принадлежат Мураду Арифу, а режиссёром видеоклипа стал Эмин Мурадов.

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