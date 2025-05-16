В Азербайджане меняются требования к врачебной и фармацевтической деятельности

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширяется право граждан на занятие медицинской и фармацевтической деятельностью.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в закон "Об охране здоровья населения", который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В соответствии с предлагаемым изменением, медицинские работники, не работавшие по специальности непрерывно в течение не менее 5 лет, в том числе лица, имеющие высшее или среднее специальное образование по медицинским специальностям и не работавшие по специальности непрерывно в течение не менее 5 лет после окончания учебного заведения, после прохождения подготовки и сдачи аттестационного экзамена в образовательных учреждениях, подведомственных органу (учреждению), установленному соответствующим органом, смогут заниматься фармацевтической деятельностью.

В соответствии с действующим законодательством, врачи и фармацевты, не проработавшие по специальности более пяти лет без перерыва, могут заниматься практической медицинской или фармацевтической деятельностью после прохождения обучения в соответствующих учебных заведениях и сертификации в соответствии с законодательством. После утверждения своей специальности работники со средним медицинским или фармацевтическим образованием, не проработавшие по специальности более пяти лет, могут заниматься практической медико-фармацевтической деятельностью после прохождения обучения в соответствующих учреждениях государственной системы здравоохранения и аттестации в соответствии с законодательством.

Кроме того, отменяется требование о смене медицинской специальности только после прохождения профессиональной подготовки в соответствующем учебном заведении и сертификации в порядке, установленном законодательством.

Согласно предлагаемому изменению, в целях поддержания, развития и проверки профессиональных знаний и навыков лиц, занимающихся практической медицинской или фармацевтической деятельностью в Азербайджане, их сертификация будет путем оценки их непрерывного профессионального развития (далее - DPİ) или привлечения их к сертификационному экзамену.

Сертификационный экзамен, за исключением пробного, будет бесплатным. Участие в тестовом экзамене будет добровольным, а его размер будет определяться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти. Запрещается задавать участникам сертификационного экзамена вопросы, не относящиеся к их профессиональной деятельности, а также оценивать их на основе политических взглядов или религиозных убеждений.

Лицам, набравшим минимальное проходное количество баллов, установленное уполномоченным органом, или прошедшим сертификацию в рамках DPİ в течение последних пяти лет, выдается сертификат. Срок действия сертификата составляет пять лет. Лица, не набравшие минимального проходного балла, обязаны пройти повторную сертификацию для продолжения медицинской или фармацевтической деятельности.

Лица, имеющие высшее или среднее специальное образование по медицинским или отраслевым специальностям, не обязаны представлять справку в течение 5 лет со дня присвоения им профессиональной или научной специальности в соответствии с нормативными правовыми актами.

Сертификация лиц, осуществляющих или планирующих осуществлять практическую медицинскую либо фармацевтическую деятельность, будет проводиться органом (учреждением), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Работник, не сдавший сертификационный экзамен, сможет подать заявление на повторную сертификацию, пройдя профессиональное обучение в соответствующих учебных заведениях с сохранением за ним места работы и ежемесячного тарифного (должностного) оклада в течение 6 месяцев до сдачи повторного сертификационного экзамена.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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