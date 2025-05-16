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В Азербайджане вносятся изменения в УК по вопросу применения освобождения от уголовной ответственности

Общество Материалы 16 мая 2025 20:36 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в УК по вопросу применения освобождения от уголовной ответственности

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Вносятся изменения в Уголовный кодекс по вопросу применения освобождения от уголовной ответственности в связи с искренним раскаянием.

Как сообщает Trend, этот вопрос нашел отражение в законопроекте о внесении изменений в Уголовный кодекс, который обсуждался сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана.

По действующему законодательству, лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если в связи с изменением обстоятельств будет установлено, что совершенное деяние или лицо, его совершившее, не являются общественно опасными. Согласно предложенной поправке, освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, предусмотренном выше, возможно лишь один раз.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

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