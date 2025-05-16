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Франция поддерживает усилия Баку и Еревана в подписании мирного договора - Макрон

Политика Материалы 16 мая 2025 15:35 (UTC +04:00)
Франция поддерживает усилия Баку и Еревана в подписании мирного договора - Макрон
Фото: EPC

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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ТИРАНА /Trend/ - Франция поддерживает усилия Азербайджана и Армении в достижении мира и подписании мирного договора.

Как сообщает в пятницу специальный корреспондент Trend, об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в ходе первой пленарной сессии в рамках 6-го саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Работа, которая сейчас близка к завершению - и я надеюсь, что вскоре она будет окончательно завершена - это заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Хочу выразить нашу полную поддержку их усилиям по продолжению движения по этому пути к подписанию мирного соглашения", - сказал он.

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