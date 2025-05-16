Иностранная авиационная компания покидает азербайджанский рынок

Иностранная авиационная компания ликвидирует свое представительство в Азербайджане. Компания, работавшая в стране с 2009 года, официально объявила о прекращении деятельности. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев.

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