Иностранная авиационная компания покидает азербайджанский рынок
Иностранная авиационная компания ликвидирует свое представительство в Азербайджане. Компания, работавшая в стране с 2009 года, официально объявила о прекращении деятельности. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев.
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