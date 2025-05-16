В Ханкенди впервые проведут вступительные экзамены

БАКУ /Trend/ - В городе Ханкенди будут впервые проведены вступительные экзамены на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана, вступительные экзамены в вузы по II и III группам специальностей состоятся 25 мая, а по I и IV группам — 1 июня.

"В этом году вступительные экзамены будут организованы в 24 городах и районах Республики. Отрадно, что ГЭЦ проведет 25 мая и 1 июня вступительные экзамены и в городе Ханкенди. Это первые вступительные экзамены, проводимые на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Экзамены будут организованы в Карабахском университете. В них примут участие абитуриенты, проживающие не только в Ханкенди, но также в Ходжалы, Агдере, Шуше и Лачине. Кроме того, выпускники текущего года средней школы имени М. Улугбека в Физули, школы имени М. Мехдизаде в Джебраиле и полной средней школы села Агалы в Зангилане также будут сдавать вступительные экзамены в городе Ханкенди. 25 мая ожидается участие 51 абитуриента, а 1 июня — 21 абитуриента",- говорится в информации ГЭЦ.

Напомним, что с 2023 года ГЭЦ начал проведение выпускных экзаменов в освобождённых от оккупации районах по уровням общего и полного среднего образования. Первый такой экзамен был проведён в полной средней школе села Агалы Зангиланского района. Впоследствии выпускные экзамены прошли в Лачине (школа №2 в городе Лачин и полная средняя школа в селе Забух), Физули (школа №1 имени М. Улугбека) и Агдере (полная средняя школа в селе Талыш). В 2025 году впервые выпускные экзамены были организованы также в Шуше (полная средняя школа №1), Ханкенди (полная средняя школа №4), Ходжалы (полная средняя школа №1), Джебраиле (школа имени М. Мехдизаде) и Лачине (полная средняя школа села Сус).

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