Очередная возможность от Birbank Biznes для женщин-предпринимателей: Присоединяйтесь к инициативе She’s Next и получите шанс выиграть 15 000 манат

БАКУ/ Trend/ - Birbank Biznes – один из лидеров на рынке бизнес и банковских услуг для предпринимателей – в сотрудничестве с Visa, мировым лидером в сфере цифровых платежей, запускает третью волну глобальной инициативы She’s Next, направленной на развитие женского предпринимательства.

С 16 мая 2025 года в рамках проекта для женщин-предпринимателей стартует образовательная и конкурсная программа под названием “Создай свою историю успеха”. Программа будет проводиться в двух категориях:

Малый и средний бизнес – участие могут принять предпринимательницы с годовым оборотом не менее 200 000 AZN;

Микробизнес – участие доступно для предпринимательниц с годовым оборотом до 200 000 AZN.

В рамках конкурса с призовым фондом в 60 000 AZN участницы должны будут представить жюри свой план развития бизнеса. Перед этим необходимо пройти 4 ключевых этапа программы.

На первом, онлайн-этапе, участницы смогут прослушать видеолекции на темы: исследование рынка, маркетинг и продажи, правовые аспекты ведения бизнеса, стратегическое планирование и другие. Лекции станут доступны с 21 мая 2025 года на цифровой платформе She’s Next.

После успешного прохождения тестирования на основе этих лекций, участницы смогут подать заявку на участие в конкурсе до 13 июня 2025-го года. Заявка обязательно должна включать мотивационное письмо и видеопрезентацию о своём бизнесе. По итогам оценки второго этапа 10 финалисток получат возможность пройти индивидуальные менторские сессии с ведущими бизнес-экспертами Азербайджана.

Финал конкурса состоится 11 июля 2025 года в Баку. В этот день финалистки представят свои проекты на рассмотрение профессионального жюри. По итогам финала в каждой категории будут определены три победительницы. Они получат денежные призы на развитие бизнеса: 15 000 AZN за первое место, 10 000 AZN за второе и 5 000 AZN за третье.

Напоминаем, что для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте программы до 10 июня 2025 года.

Birbank Biznes, бренд Kapital Bank, активно способствует развитию предпринимательства, предоставляя удобные и инновационные продукты как для предпринимателей, так и для их бизнесов. Среди предлагаемых услуг – микрокредиты и бизнескредиты под низкий процент, финансирование без поручителей, POS терминалы, быстрые платёжные системы и другие цифровые решения.

Одним из приоритетов банка является развитие цифровых сервисов, особенно мобильного банкинга. Именно Birbank Biznes впервые в Азербайджане реализовал полностью онлайн-выдачу микрокредитов. С помощью бизнес-карт предприниматели могут удобно и безналично покрывать все бизнес-расходы. Также доступны мгновенные цифровые кредиты до 300 000 AZN, эффективный онлайн-банкинг, а также услуги лизинга и гарантийной поддержки.

Отметим, что за последние два года число женщин-предпринитателей, ставшими клиентами банка через онлайн каналы Birbank Biznes, увеличилось в 1,5 раза. А общий объём микрокредитов, выданных женщинам, вырос в 5 раз.

Эти показатели свидетельствуют о растущем интересе женщин к бизнесу и расширении их доступа к финансовым ресурсам. Подробности по ссылке: https://birbank.business.