Грузоперевозки железнодорожным транспортом в Азербайджане сократились с начала 2025 г.
С начала 2025 года в Азербайджане зафиксировано снижение объемов грузоперевозок железнодорожным транспортом, тогда как пассажирские перевозки, наоборот, продемонстрировали рост. Железная дорога продолжает играть важную роль в транспортной системе страны, несмотря на общее преобладание автомобильных и трубопроводных перевозок.
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