Назван объем пассажирских и грузовых перевозок в транспортном секторе Азербайджана с начала года
В Азербайджане с начала года зафиксирован рост объемов как грузовых, так и пассажирских перевозок. Основная часть грузов доставлялась автомобильным и трубопроводным транспортом, а большинство пассажиров пользовались автотранспортом и метро.
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