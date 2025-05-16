Назван объем пассажирских и грузовых перевозок в транспортном секторе Азербайджана с начала года

В Азербайджане с начала года зафиксирован рост объемов как грузовых, так и пассажирских перевозок. Основная часть грузов доставлялась автомобильным и трубопроводным транспортом, а большинство пассажиров пользовались автотранспортом и метро. Доступ к платной информации предоставляется по подписке Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь Войти Зарегистрироваться Подписка на платные материалы Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты. ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП УЗНАТЬ БОЛЬШЕ AZN

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