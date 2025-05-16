В Баку пройдет Azerbaijan Fashion Week 2025: Мода, Творчество и Устойчивость

БАКУ /Trend Life/ - В Баку с 20 по 25 мая пройдет 18-й сезон Azerbaijan Fashion Week. Это крупнейшее модное событие региона собирает талантливых дизайнеров, стилистов, байеров и представителей медиа, предлагая уникальную платформу для обмена опытом и продвижения творчества в мире моды, сообщили Trend Life организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке Центра развития культурных и креативных индустрий при министерстве культуры Азербайджана, активно способствующего развитию креативных индустрий в стране, поддерживая молодые таланты и стартапы в сфере моды и дизайна.

18-й сезон Azerbaijan Fashion Week посвящён стихии Земли, тема мероприятия - "The Spirit of Stone". Эта тема олицетворяет прочность, устойчивость и вечность, отражая глубокую связь между природой и творчеством. Местами проведения станут такие локации, как Музей каменной летописи (24 и 25 мая) и Гобустанский государственный историко-художественный заповедник (23 мая), которые добавят уникальной атмосферы этому значимому событию.

В рамках Azerbaijan Fashion Week 2025 также планируется проведение показов местных и зарубежных дизайнеров, представляющих последние тенденции и инновации в модной индустрии; шоурумов с коллекциями ведущих дизайнеров, где участники смогут ознакомиться с эксклюзивными коллекциями и наладить деловые контакты. Помимо этого, 20, 21, 22, 24 мая будет проведена образовательная программа, включающая лекции, мастер-классы и творческие встречи, направленные на развитие профессиональных навыков и обмен опытом. С подробной программой данного модного события можно будет ознакомиться на официальной странице в Instagram.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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